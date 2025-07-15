Мошенники распространяют фейковое видео с участием якобы руководителей МВД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министерство проводит проверку

Министерство внутренних дел КР предупреждает граждан, что в интернете распространяются видеозаписи с якобы участием руководителей Центрального аппарата МВД.

В ведомстве подчеркивают, что опубликованные видео – фейковые и сгенерированы с применением искусственного интеллекта.

«Министерство призывает граждан критически относиться к распространяемой в интернете информации, особенно к сомнительным материалам, которые могут вводить в заблуждение. Если информация вызывает недоверие, рекомендуем обращаться к официальным источникам», - говорится в сообщении.

Ведомство инициировало проверку по факту распространения фейкового видео. По результатам будет дана правовая оценка.

Источник: vesti.kg



