В Чуйской области создадут агропромзону: привлечено $24 млн инвестиций

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общий объем привлеченных инвестиций составляет $24 млн.

В селе Нурманбет Ысык-Атинского района Чуйской области началось создание Чуйской агропромышленной зоны. Проект реализует ОАО «Кыргыз Агрохолдинг», общий объем привлеченных инвестиций составляет $24 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Церемония закладки капсулы состоялась 12 июля 2025 года. В рамках мероприятия подписано два соглашения: с южнокорейской компанией DOD Company на $12 млн – в сфере мясного животноводства, логистики и аграрных технологий, а также с ОсОО «Асыл Тери» – еще на $12 млн. Второе соглашение предполагает строительство кожевенного завода мощностью 24 тонны шкур в сутки.

Проект направлен на развитие переработки, экспортного потенциала и создание новых рабочих мест. Чуйская агропромышленная зона рассматривается как элемент стратегии продовольственной безопасности и повышения добавленной стоимости аграрной продукции.

Параллельно в агросекторе реализуют другие инициативы. В рамках проекта ФСХ‑13 с начала июля выдано более 3.5 млрд сомов льготных кредитов для поддержки растениеводства, животноводства и внедрения водосберегающих технологий.

Также объявлено о строительстве в Бишкеке специализированной лаборатории для экспорта продуктов в Китай — проект реализуется при поддержке китайской стороны по техстандартам КНР.

Источник: economist.kg