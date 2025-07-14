Данияр Косумбаев возглавил Фонд поддержки развития туризма

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данияр Косумбаев — экономист по образованию

Президентом Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике назначен Данияр Косумбаев. Он сменил на посту Кылычбека Рысалиева. Об этом 24.kg сообщили в фонде.

Данияр Косумбаев — экономист по образованию (окончил Международный университет Кыргызстана), имеет степень магистра государственного управления Академии управления при президенте Кыргызской Республики.

В разные годы был председателем правления ОАО «Кыргызтелеком», доверенным представителем международных IT-компаний (RITE, «Барс груп»), статс-секретарем Госагентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при правительстве, работал в аппарате правительства, Жогорку Кенеше и мэрии города Бишкека. В последнее время Данияр Косумбаев занимал должность советника президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике и курировал развитие IT-направления.

Помимо кыргызского и русского, владеет английским и немецким языками. Награжден почетными грамотами Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства цифрового развития и Министерства транспорта и коммуникаций.

Источник: 24.kg