ДТП с внедорожником в Бишкеке — снят с должности замглавы РУВД Свердловского района

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Что ДТП произошло12 июля.

Замглавы РУВД Свердловского района Бишкека Замир Эргешов снят с должности после ДТП с внедорожником, протаранившим забор военкомата.

Служба внутренних расследований МВД завершила служебное расследование. Она выяснила, что это был не служебный автомобиль.

Дисциплинарное взыскание также получил замначальника РУВД Адилет Абдрахманов, которому объявили неполное служебное соответствие. Он исполнял обязанности начальника управления на время отпуска основного руководителя.

Напомним, что ДТП произошло 12 июля. Обошлось без пострадавших, при этом, по версии патрульной милиции, водитель скрылся с места происшествия . Очевидцы говорят, что он, возможно, был пьян. Автомобиль водворили на штрафстоянку. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что автомобиль, предположительно, принадлежит замначальника Свердловского РУВД Замиру Эргешову.

Источник: Спутник