Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество в области транспортной инфраструктуры и инвестиций

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча носила ознакомительный характер.

В Национальном агентстве по инвестициям КР прошла встреча с делегацией из Китайской Народной Республики.

Китайская сторона представила консорциум из четырёх транспортных компаний, включая проектировщиков, подрядчиков, специалистов по цифровизации и инвестициям.

Встреча носила ознакомительный характер.

В качестве примера успешного развития транспортных развязок и железнодорожных линий китайская сторона продемонстрировала опыт города Ханчжоу, который является образцом эффективного транспортного хаба.

Обсуждены перспективы сотрудничества в строительстве железнодорожной ветки и монорельсовых дорог в Бишкеке. Муниципалитет столицы выразил готовность продолжить диалог по реализации этих проектов.

«Встреча стала важным шагом в укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в области транспортной инфраструктуры и инвестиций»,- говорится в сообщении.

Источник: Кабар