На Иссык-Куле государству вернули земли стоимостью 44,8 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее участки незаконно попали в частные руки

В Иссык-Кульской области в государственную собственность вернули земельные участки общей стоимостью 44 млн 806 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение земельного законодательства и выявили факты незаконного отчуждения сельхозземель. Так, участок площадью 4,5 гектара на берегу озера Иссык-Куль в Тюпском районе передали в частную собственность с нарушением закона. В Джети-Огузском районе 23 гектара земли на территории айыл окмоту Жаргылчак, Кызыл-Суу и Оргочор также незаконно попали в частные руки.

В результате принятых прокурорских мер все участки вернули в госсобственность.