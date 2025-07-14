В Иссык-Кульской и Нарынской областях объявлено штормовое предупреждение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 15–16 июля возможен сход селевых потоков

В связи с нестабильными погодными условиями и ожидаемыми ливневыми дождями 15–16 июля возможен сход селевых потоков в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Также ожидается повышение уровня воды в реках. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

Гражданам настоятельно рекомендуют провести очистку арыков и селевых каналов, а также принять превентивные меры для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Рекомендуется воздержаться от отдыха в горных районах и выбирать более безопасные места для пребывания.

«Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в экстренную службу «112». Звонок бесплатный и доступен круглосуточно», - говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



