Нацбанк предупредил о новой мошеннической схеме в Telegram

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Регулятор подчеркивает: это мошенническая схема.

Национальный банк Кыргызской Республики предостерег граждан от мошенников, которые через мессенджер Telegram предлагают помощь в получении льготных государственных кредитов.

Как сообщили в Нацбанке, злоумышленники используют поддельные документы с логотипом учреждения и публикуют фейковые положительные отзывы. Под различными предлогами — страховка, комиссия и прочее — они требуют перевести деньги, отправляя взамен поддельные кредитные договоры.

Регулятор подчеркивает: это мошенническая схема. Национальный банк не выдает кредиты населению, не обслуживает физических лиц, не рассылает удостоверения сотрудников через мессенджеры и не просит перевести деньги.

В случае сомнений рекомендуется перепроверять информацию через официальные источники. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо срочно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы.

Контактный номер общественной приемной Нацбанка: 0 (312) 61-04-86.

Источник: 24.kg