Более 21 тысячи нарушений ПДД выявили за неделю в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На штрафстоянку временно поместили 1 тысячу 991 транспортное средство за различные нарушения.
За неделю, с 7 по 13 июля, в Кыргызстане выявили 21 тысячу 682 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по безопасности дорожного движения.
По ее данным, зафиксированы следующие нарушения:
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управление транспортными средствами без документов — 677 случаев;
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управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 274;
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незаконная тонировка стекол — 143;
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нарушение ПДД с участием пешеходов — 977;
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нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 10;
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лихачество — 65;
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превышение установленной скорости — 3 тысячи 633;
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управление с поддельным номерным знаком — 7;
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иные нарушения — 11 тысяч 896.
На штрафстоянку временно поместили 1 тысячу 991 транспортное средство за различные нарушения.
Источник: 24.kg