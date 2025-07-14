Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР в марте 2024 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции при распределении земельных участков в селе Александровка Московского района Чуйской области, были задержаны 6 членов т.н. «земельной мафии». Указанные лица были привлечены к уголовной ответственности и осуждены судом.

Вместе с тем, в ходе организации следственно-оперативных мероприятий в рамках указанного уголовного дела были выявлены факты сокрытия и незаконного использования 822 ГА земельных угодий на территории Московского района Чуйской области.

Установлено, что на территории отдельных айыльных аймаков имеются неучтенные в органах государственной власти земельные угодья.

При этом отдельные руководители и работники органов местного самоуправления без соблюдения обязательной процедуры изъятия в муниципальную или государственную собственность, предоставляли указанные земли аренду по заниженной стоимости в обход законодательства КР, использовали в личных интересах через подставных лиц, путем составления фиктивного договора аренды. Также установлены факты незаконного владения долевыми землями, собственники которых по различным причинам выехали за пределы КР, либо умерли.

В этой связи, в рамках расследуемого дела была инициирована инвентаризация земель с.Александровка Московского района Чуйской области с привлечением специалистов Регионального управления Службы по земельному и водному надзору КР по г.Бишкек и Чуйской области, районной государственной администрации и др. с фактическим выездом по земельным контурам.

В результате чего, сформированной земельной комиссией Московской районной государственной администрации на основании инициированной ГКНБ КР проверки, на баланс государства были переданы 822 ГА земельных угодий, из которых 432,40 ГА пашни орошаемой, 280,61 ГА пашни богарной,15 ГА многолетних насаждений, 94 ГА сенокос.

В настоящее время в ГАЗРКГК при КМ КР осуществляется регистрация указанных земель, а также проводятся необходимые мероприятия по даче юридической оценки действиям виновных лиц.