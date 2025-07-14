Современная зона отдыха появится на окраине столицы — проект уже в реализации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На участке площадью более 2 гектаров работы уже идут.
В столице реализуют новый проект комплексного благоустройства. На пересечении улиц Мурманской и Абаканской, в западной части Бишкека, появится современная зона отдыха. Проект разработали специалисты Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре при департаменте градостроительства и архитектуры Минстроя. Строительные работы ведутся управлением капитального строительства мэрии города.
Концепция предусматривает несколько функциональных зон:
- площадки для активного и спокойного отдыха,
- детские игровые комплексы,
- воркаут-зону,
- места для пикника и настольных игр,
- беговую дорожку по периметру участка.
Учитывая расположение участка между жилыми домами и промышленными объектами, архитекторы предусмотрели зеленый барьер из лиственных деревьев — в основном лип. Для их полива будет установлена система капельного орошения.
Важно отметить, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса финансируется за счет спонсорских средств.
На участке площадью более 2 гектаров работы уже идут. Завершить благоустройство планируется к 31 августа текущего года.
Источник: 24.kg