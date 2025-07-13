ИВС ГУВД Бишкека переведен в здание бывшего ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ИВС ГУВД города Бишкека находился в плачевном состоянии с 2007 года.

ИВС ГУВД Бишкека переведен в здание бывшего ГКНБ. Об этом сообщает Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток по итогам мониторинга.

По его данным, ИВС ГУВД города Бишкека находился в плачевном состоянии с 2007 года.

«Перевод изолятора в другое место существенно улучшил условия содержания задержанных», — отмечают в НЦПП.

Также сообщается, что отсутствует единый стандарт предоставления питания.

В большинстве ИВС предоставляется одноразовое питание, в отдельных случаях — двухразовое, лишь в ИВС ГУВД города Бишкека предусмотрено трехразовое питание. Кроме того, во всех ИВС Нарынской области отмечается, что на практике чаще предоставляется сухой паек вместо полноценного горячего питания, при этом отсутствуют помещения или оборудование для подогрева пищи, что ограничивает доступ задержанных к теплой еде.

В НЦПП отмечают, что в большинстве ИВС отсутствует собственный медицинский персонал. Медицинская помощь оказывается на основании сотрудничества с территориальными организациями здравоохранения. В некоторых ИВС функционируют отдельные медицинские кабинеты, например в ИВС ОВД Жайылского района задержанные осматриваются врачом и медсестрой два раза в неделю.

Что же касается обеспечения постельными принадлежностями, то в большинстве ИВС отсутствуют или изношены постельные принадлежности (матрасы, одеяла).