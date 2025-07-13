Установлены пороговые баллы ОРТ для поступления в вузы Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На грантовые и контрактные места по основному тесту пороговый балл составляет 90.

Установлены пороговые баллы для зачисления абитуриентов в вузы Кыргызстана на 2025-2026 учебный год. Об этом АКИpress сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.



Так, на грантовые места и на все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения, кроме некоторых направлений, пороговый балл по основному тесту остался на уровне 110, а по предметным тестам — 60.



Для тех, кто будет поступать на грантовые места по педагогическому направлению, пороговый балл по основному тесту составляет 130, по контракту — 115 баллов, по предметным тестам — 60.



Для тех, кто будет поступать на бюджет по направленияю в области здравоохранения, пороговый балл по основному тесту составляет 120, по контракту — 110 баллов, по предметным тестам — 60.



Для поступления на бюджет и контракт по направлению сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук пороговый балл по основному тесту составляет 100, по предметным тестам — 60.



Для зачисления иинвалидов I, II групп, лиц с ОВЗ с детства, детей круглых сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме медицинских и фармацевтических специальностей, на грантовые и контрактные места по основному тесту пороговый балл составляет 90.

Источник: АКИpress