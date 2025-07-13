Утвержден график школьных каникул на 2025-2026 учебный год

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для обучающихся 2-х классов каникулы в III четверти продлеваются на одну неделю дополнительно.

Министерство просвещения утвердило график школьных каникул на 2025-2026 учебный год.



Согласно графику:



Осенние каникулы — 5 календарных дней: с 5 по 9 ноября 2025 года, начало занятий — 10 ноября.

Зимние (праздничные) каникулы — 12 календарных дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, начало занятий — 12 января.

Весенние каникулы — 3 календарных дня: с 6 по 8 марта 2026 года, начало занятий — 9 марта.

Майские (праздничные) каникулы — 10 календарных дней: с 1 по 10 мая 2026 года, начало занятий — 11 мая.

Дополнительные каникулы:



Для 6-летних первоклассников 12-летней школы рекомендуется дополнительный период отдыха во II и III четвертях — с 24 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Для обучающихся 2-х классов каникулы в III четверти продлеваются на одну неделю дополнительно.

Источник: АКИpress

