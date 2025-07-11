Зарплаты некоторых судей вырастут до 450 тысяч сомов, заявил Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава ГКНБ анонсировал повышение зарплаты судей в три раза

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на совещании с руководителями государственных органов Оша и Ошской области анонсировал повышение заработной платы судей в стране.

По его словам, после последнего повышения размер судейской зарплаты составил 150 тысяч сомов. Но в ближайшее время по решению президента зарплаты будут снова повышены.

«Как бы ни старались милиция, прокуратура и ГКНБ, все равно окончательное решение принимает суд. Он должен принимать справедливое решение. В прошлом году судьи получали зарплату 50-60 тысяч сомов. Теперь по поручению президента самая маленькая зарплата судей будет 150 тысяч сомов. Также районные судьи будут получать 300 тысяч сомов, областные судьи - 400 тысяч, а судьи Верховного суда - 450 тысяч сомов», - заявил Ташиев.

Источник: vesti.kg



