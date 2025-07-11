Уволен сотрудник Сокулукского управления Минстроя, игравший в компьютерную игру

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инцидент произошёл 8 июля 2025 года.

В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксировано, как сотрудник Управления градостроительства и архитектуры по Сокулукскому району при Департаменте градостроительства и архитектуры играет в компьютерную игру в рабочее время.



По данным Министерства строительства, инцидент произошёл 8 июля 2025 года.



На основании статьи 43 Трудового кодекса КР (Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)) сотрудник М.Н.Н. с 10 июля 2025 года освобождён от должности специалиста проектного отдела.



Также в Минстрое добавили, что в отношении руководителя управления будет применено дисциплинарное взыскание.

Источник: АКИpress

