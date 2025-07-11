На Иссык-Куле строят крупнейший гольф-клуб Центральной Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект был запущен в сентябре 2022 года, а активные строительные работы начались в феврале 2023 года.

Вблизи села Кош-Коль в Иссык-Кульской области идет активная стадия строительства нового гольф-клуба. Как сообщает 24.kg, объект станет крупнейшим в Центральной Азии.

Рабочие уже выравнивают рельеф, фрезеруют землю и укладывают первый слой травяного покрытия на будущие зеленые участки. Проект был запущен в сентябре 2022 года, а активные строительные работы начались в феврале 2023 года.

Общая площадь курортного кластера составляет около 104 гектаров. Из них 68,5 гектара займёт 18-луночное поле для гольфа. Также на территории будут построены туристические апартаменты и объекты инфраструктуры.

Открытие гольф-клуба запланировано на 2025 год. Проект направлен на развитие туристического потенциала региона и создание новой точки притяжения на побережье Иссык-Куля.

Источник: 24.kg