США сократили срок действия неиммиграционных виз для граждан Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Граждан Кыргызстана ожидают изменения при оформлении американских неиммиграционных виз.
Как сообщило посольство США в Бишкеке, Госдепартамент США сократил срок действия неиммиграционных виз для граждан КР.
Решение принято в рамках исполнения указа президента США «О защите США от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественной безопасности». Согласно этому указу, все иностранные граждане, планирующие въезд в США, должны проходить более строгую проверку на предмет возможной угрозы безопасности.
В заявлении говорится, что сокращение срока действия виз позволит американским властям повысить контроль над системой выдачи виз и снизить риски злоупотреблений. Мера касается только неиммиграционных виз — то есть виз для краткосрочного пребывания, включая туристические, деловые, учебные и иные цели, не связанные с постоянным проживанием.
Как это коснётся кыргызстанцев:
• Срок действия неиммиграционной визы будет уменьшен (точные сроки уточняются на сайте Госдепартамента США).
• Это означает, что кыргызстанцы смогут находиться в США по визе меньшее количество времени и, вероятно, придётся чаще подавать документы на повторную визу.
• Также возможно усиление проверки документов и биографических данных при подаче заявлений на визу.
Посольство США напоминает, что порядок выдачи виз может пересматриваться в любое время. Подробная информация доступна на официальном сайте Госдепартамента США: travel.state.gov
Источник: АКИpress