США сократили срок действия неиммиграционных виз для граждан Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Граждан Кыргызстана ожидают изменения при оформлении американских неиммиграционных виз.



Как сообщило посольство США в Бишкеке, Госдепартамент США сократил срок действия неиммиграционных виз для граждан КР.



Решение принято в рамках исполнения указа президента США «О защите США от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественной безопасности». Согласно этому указу, все иностранные граждане, планирующие въезд в США, должны проходить более строгую проверку на предмет возможной угрозы безопасности.



В заявлении говорится, что сокращение срока действия виз позволит американским властям повысить контроль над системой выдачи виз и снизить риски злоупотреблений. Мера касается только неиммиграционных виз — то есть виз для краткосрочного пребывания, включая туристические, деловые, учебные и иные цели, не связанные с постоянным проживанием.



Как это коснётся кыргызстанцев:



• Срок действия неиммиграционной визы будет уменьшен (точные сроки уточняются на сайте Госдепартамента США).



• Это означает, что кыргызстанцы смогут находиться в США по визе меньшее количество времени и, вероятно, придётся чаще подавать документы на повторную визу.



• Также возможно усиление проверки документов и биографических данных при подаче заявлений на визу.



Посольство США напоминает, что порядок выдачи виз может пересматриваться в любое время. Подробная информация доступна на официальном сайте Госдепартамента США: travel.state.gov

Источник: АКИpress