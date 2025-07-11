В Кыргызстане начнут штрафовать за распространение фейков в СМИ и соцсетях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым вводится наказание за распространение фейковой информации.

Кодекс о правонарушениях дополнен новой статьей 109-3, согласно которой наказанию подлежит распространение ложной информации, создающей угрозу общественному порядку или нарушающей права граждан и организаций.

Согласно поправкам, распространение недостоверной (ложной) информации с использованием средств массовой информации или сети Интернет, повлекшее нарушение общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), на юридических лиц - 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов).

Протоколы о правонарушениях будет составлять МВД, дела по нарушениям будет рассматривать суд.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник: vesti.kg



