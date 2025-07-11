Садыр Жапаров ознакомился с обновленным проспектом Чынгыза Айтматова в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая протяженность обновленного отрезка составляет 3 километра.

Садыр Жапаров ознакомился с завершением реконструкции проспекта Чынгыза Айтматова, на участке от проспекта Абсамата Масалиева до улицы Семетей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Общая протяженность обновленного отрезка составляет 3 километра.

Глава государства был проинформирован о том, что в результате реконструкции дорога расширена до шести полос движения, каждая шириной до 4 метров. Это существенно увеличило пропускную способность одной из ключевых магистралей столицы на данном участке.

Наряду с этим, особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для пешеходов и велосипедистов. По обеим сторонам улицы построены широкие тротуары и велодорожки, что способствует развитию экологичного транспорта и поддержанию активного образа жизни среди горожан.

Благоустройство проспекта стало логическим продолжением комплексного подхода к улучшению городской среды. Высажены десятки новых деревьев и декоративных растений, оборудована система автоматического полива. Установлено современное архитектурное освещение, равномерно освещающее проезжую часть, тротуары и велодорожки, что особенно важно в темное время суток.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность системной работы по развитию современной инфраструктуры, ориентированной на безопасность, удобство и высокое качество жизни горожан.