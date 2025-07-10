В Оше улицы затопило селевыми потоками после сильных ливней

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэр Оша Женишбек Токторбаев побывал на месте и дал экстренные поручения соответствующим службам для стабилизации ситуации.

В Оше из-за сильных ливней сошли селевые потоки.

По данным МЧС, вода вышла из берегов и затопила центральные улицы. В частности, она проникла в подвалы многоэтажного дома на улице Навои, здание областного архива на улице Чкалова и ЦСМ на улице Курманджан Датки. Также затоплены дворы трех жилых домов, девять человек эвакуированы в безопасные места.

Последствия селей ликвидируют 80 спасателей. Отмечается, что некоторые улицы затопило из-за не очищенных от мусора арыков.

"Сейчас сотрудники МЧС занимаются расчисткой арыков и перенаправлением потоков воды", — отметили в министерстве.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев побывал на месте и дал экстренные поручения соответствующим службам для стабилизации ситуации.

Источник: Спутник