ГКНБ КР объявил набор инженерно-технических специалистов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как ранее Глава ГКНБ КР генерал-полковник Ташиев К.К. упоминал:

«Будущее - за интеллектом, технологиями и наукой. И наша задача - вовремя распознать таланты, дать им возможности и объединить усилия во имя безопасности и прогресса Кыргызской Республики».

Сегодня мир стоит на пороге новой эры в обеспечении национальной безопасности - эры, в которой война и оборона приобретают не только физическое, но и кибернетическое, интеллектуальное измерение.

Современные вооруженные силы - это не только танки и самолеты. Это и еще суперкомпьютеры, беспилотные системы, кибербезопасность, квантовая криптография и, безусловно, нанотехнологии. Именно поэтому мы уделяем особое внимание приему на военную службу граждан с высоким уровнем технической подготовки, особенно тех, кто получил образование за рубежом и обладает профильными компетенциями в области информационных технологий.

Современные вызовы требует новые кадры. Армии будущего нужны инженеры, программисты, нанофизики, системные аналитики, специалисты по искусственному интеллекту. Эти люди способны проектировать не просто оружие, а умные системы, которые действуют быстрее человека, точнее, надежнее, и - что особенно важно - безопаснее для наших военнослужащих.

Отдельно можно подчеркнуть значимость возвращения и интеграции в систему обороны тех, кто обучался за рубежом. Их знания, опыт, доступ к передовым технологиям и международным стандартам могут стать мощным драйвером развития отечественных разработок. Разумеется, при этом важнейшим условием является обеспечение контроля, безопасности и лояльности. Мы не просто призываем таких специалистов - мы предлагаем им достойное место, задачи национального масштаба и условия для профессиональной реализации.

Таким образом, военная служба сегодня - это не только долг мужчины перед Отечеством, но и уникальная возможность для профессионалов реализовать себя в передовых проектах. Мы готовы принять, обучить, развить и защитить тех, кто готов служить не только с оружием в руках, но и с ноутбуком, лабораторным анализатором, в среде сложнейших кодов и наноструктур.

Инженеры, программисты, специалисты по искусственному интеллекту уже сейчас играют ключевую роль в разработке новейших систем связи, разведки, защиты и боевого управления.

В частности, мы говорим о создании:

- умных дронов и автономных платформ;

- систем киберзащиты и перехвата;

- сенсоров и материалов на основе нанотехнологий, которые увеличивают защиту бойцов эффективность техники;

- интеллектуальных систем анализа данных и управления операциями.

Система отбора и службы для таких специалистов будет учитывать их уникальные навыки: мы предлагаем не только прохождение военной службы

и в рядах национальной безопасности, но и альтернативные формы прохождения службы в технических подразделениях.

Мы уверены, что объединение знаний, патриотизма и современных технологий создаст подразделение, способную не только защищать национальную безопасность, но и предотвращать.

ТРЕБУЮТСЯ:

Инженерно- технические специальности:

- радио- электроника;

- авиамоделирование (конструкторы - дронов);

- горнодобыващая отрасль- по спец-ти взрывное дело;

- физико- математические (алгоритмические вычисления)- программисты и специалисты по:

- по криптографии и кибербезопасности и хакеры, универсальные программисты, чтобы с базами мог работать, писал код по киберзащите и т.д.;

- с языковой подготовкой, в совершенстве владеющих иностр. языками ( 2 - 3 и более иностран.языков).

ТРЕБОВАНИЯ:

- Возраст до 28 - 30 лет;

- Здоровый без физич. и психичес. отклонений;

- С высшим или специально- техническим образов;

- Военный билет срочной службы или СМР- ПМР;

- С хорошей биографией- без судимостей, в т.ч. близких родственников;

- Выпускники зарубежных ВУЗов в приоритете.

В приоритете студенты-выпускники иностранных ВУЗов (Япония, США, Китай, Юж. Корея и Европа) с языковой базой (владеющих 2-3 и более иностранными языками).

Срочная служба обязательна на оперативников или в спецназ.

По интересующим вопросам просим общественность отвратиться в адрес штаб-квартиры ГКНБ КР.