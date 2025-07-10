Камчыбек Ташиев подарил машину бронзовому призеру Кубка мира по боксу Узнать больше: https://vesti.kg/obshchestvo/item/140912-kamchybek-tashiev-podaril-mashinu-bronzovomu-prizeru-kubka-mira-po-boksu.html - Камчыбек Ташиев подарил машину бронзовому призе

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Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сегодня принял кыргызтанского спортсмена Нурадина Рустамбек уулу, ставшего бронзовым призером на Кубке мира по боксу, прошедшем в городе Астана.

Ташиев поздравил спортсмена с победой и подарил ему автомобиль. Председатель спецслужбы также пожелал спортсмену стать всемирно известным боксером и гордо выступать под флагом страны.