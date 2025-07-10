В Бишкеке построят 19-этажный жилой комплекс для железнодорожников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На территории комплекса планируется строительство жилого дома, который состоит из трех блоков, каждый по 19 этажей

В Бишкеке сегодня состоялась церемония закладки капсулы под строительство многоэтажного жилого комплекса для сотрудников ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По их данным, в церемонии приняли участие Управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев, руководство ГП «НК «Кыргыз темир жолу», железнодорожники и приглашенные гости.

Так, на территории комплекса планируется строительство жилого дома, который состоит из трех блоков, каждый по 19 этажей:

- 114 однокомнатных квартир;

- 114 двухкомнатных квартир;

- 57 трехкомнатных квартир.

Для железнодорожников будут созданы все условия и обеспечена современная инфраструктура, на территории также запанировано строительство автостоянки, котельная, спортивная и детская площадки. Жилой комплекс расположен на пересечении улиц Льва Толстого и Термечикова.

Отмечается, что проект по обеспечению социальным жильем сотрудников ГП «НК «Кыргыз темир жолу» осуществляется благодаря поддержке президента Садыра Жапарова и руководителя Администрации президента КР Каныбека Туманбаева.

Источник: Кабар