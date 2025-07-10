Как будет выглядеть новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо - эскизы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Автор скульптуры - Тамила Маматова

В интернете появились эскизы нового памятника Манасу, который установят на площади Ала-Тоо вместо прежнего.

Автор скульптуры - Тамила Маматова.

Напомним, реконструкция монумента на главной площади началась 16 января. Памятник Манасу убрали, но обещали вернуть на место после реконструкции постамента.

На днях стало известно, что на площади Ала-Тоо установят новый памятник Манасу. Предположительно, монумент будет открыт ко Дню независимости.

Источник: vesti.kg



