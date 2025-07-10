За сутки Кыргызстане зарегистрировано 20 пожаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Причины пожаров выясняются. Также за сутки было 5 выездов спасательной службы.

За прошедшие сутки на территории Кыргызстана зарегистрировано 20 пожаров, на тушение которых задействовали 21 пожарный расчет. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба МЧС.



Пожары произошли в Жалал-Абадской области и Бишкеке — по 6, Чуйской области — 4, Ошской, Баткенской и Нарынской областях — по 1, городе Ош — 1 пожар.



В Молодежном квартале Бишкека сгорело сухотравье, деревья и мусор на открытой площади 0,5 га.



На улице Беговая села Восток сгорело 200 тюков.



На улице Ленина села Восток сгорело сухотравье на открытой площади 500 кв. метров.



Причины пожаров выясняются. Также за сутки было 5 выездов спасательной службы.

