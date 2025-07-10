В Бишкеке сегодня вручат ключи от ипотечных квартир

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В мероприятии планируется участие президента Садыра Жапарова.

Сегодня в Бишкеке гражданам будут вручены очередные ипотечные квартиры. Об этом сообщили в Государственной ипотечной компании.

На этот раз жильцы получат ключи от квартир в домах, построенных на улице К. Молдобасанова. Ранее сообщалось, что строительство трех многоквартирных домов на 225 квартир по этому адресу завершится летом 2025 года.

В мероприятии планируется участие президента Садыра Жапарова.

Отметим, что в интервью агентству «Кабар» заместитель председателя Государственной ипотечной компании Тилек Жээнбаев сообщил, что в этом году по всей стране будет выдано 4 тысячи ипотечных квартир.

Квартиры на улице Маликова в Бишкеке будут переданы жильцам во втором этапе в конце третьего квартала, а первый этап квартир на пересечении улиц Кустанай и Волкова будет сдан в четвертом квартале.

Кроме того, планируется передать 1500 квартир в жилых комплексах города Джалал-Абад и Сузакского района, 430 квартир в городе Нарын и Кочкорском районе, 319 квартир в городе Талас, а также на первом этапе 420 квартир в домах города Каракол Иссык-Кульской области.

По данным Государственной ипотечной компании, на сегодняшний день по стране в очереди на получение ипотечного жилья стоят 40 тыс. 411 граждан. Ранее жилье уже получили 9 799 семей.