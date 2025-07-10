В Нацстаткоме сократят 100 сотрудников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кабмин принял решение об оптимизации штатной численности комитета

Кабинет министров принял решение об оптимизации с 1 августа 2025 года штатной численности Национального статистического комитета.

По данным правительства, с 1 августа 2025 года в рамках сокращения бюрократии будет упразднен ряд областных управлений статистики, а их функции перераспределят на центральный и городской уровни. В результате реформы будет сокращено 100 штатных единиц, включая административный и обслуживающий персонал.

В кабмине отметили, что это решение направлено на устранение дублирующих функций, усиление аналитической и методологической работы центрального аппарата, а также на улучшение взаимодействия с респондентами в городах.

Сэкономленные средства будут направлены на премии и дополнительные выплаты сотрудникам Нацстаткома.

Источник: vesti.kg



