В Таласской области государству возвращён торговый рынок «Кербен-Базар», - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по возврату государственного имущества установлено, что бывший торговый рынок “Кербен-Базар” на земельном участке, площадью 3 га, расположенный вблизи контрольно-пропускного пункта “Чоң-Капка” на кыргызско-казахской государственной границе, в нарушение законодательства КР был незаконно выведен в частную собственность. В результате принятых мер указанный земельный участок возвращен на баланс государства.