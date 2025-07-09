Госдеп США сократил срок действия неиммиграционных виз кыргызстанцам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.

Кыргызстан попал в список стран, которым Государственный департамент США сократил срок действия неиммиграционных виз. Об этом сообщает пресс-служба посольства Америки в КР.

По ее данным, сокращение срока действия таких виз усиливает способность США выявлять и предотвращать злоупотребления в иммиграционной системе.

В посольстве также отметили исполнительный Указ президента Трампа «О защите Соединенных Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественной безопасности», в котором сообщается, что процесс выдачи виз должен обеспечивать, чтобы иностранные путешественники, направляющиеся в США, не представляли угрозы для национальной безопасности и общественной безопасности страны.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.

Источник: 24.kg