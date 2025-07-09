Мэру Оша подарили автомобиль от имени Садыра Жапарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэру Оша подарили автомобиль от имени Садыра Жапарова

После совещания с руководителями города Ош и Ошской области заместитель председателя кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вручил мэру Женишбеку Токторбаеву автомобиль, который он пообещал подарить накануне от имени президента Садыра Жапарова.

Как сообщили в мэрии, в своей речи он отметил, что успешная и эффективная работа мэра города Ош оценивается как пример для других государственных руководителей, в связи с чем и был вручен этот подарок.

Источник: Кабар