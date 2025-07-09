Около 90% нефтепродуктов поступает в Кыргызстан из России — замглавы Минэнерго

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан ежегодно покупает у России более 1 миллиона тонн ГСМ.

Порядка 90 процентов потребностей Кыргызстана в нефтепродуктах обеспечиваются за счет поставок из России, сообщила заместитель министра энергетики Назгуль Усенова.

Она выступила на сессии в рамках научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Школа по Центральной Азии".

"Россия для нас является ключевым стратегическим партнером. Одно из больших направлений нашего сотрудничества — поставка нефти и нефтепродуктов. В рамках индикативных балансов российские коллеги нам помогают поставлять в страну нефть и нефтепродукты на беспошлинной основе, тем самым снижая нагрузку на частных нефтепоставщиков и бюджет страны", — отметила Усенова.

Кыргызстан ежегодно покупает у России более 1 миллиона тонн ГСМ.

Источник: Спутник