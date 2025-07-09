В Бишкеке отремонтируют еще 7 больших улиц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году в Бишкеке ремонтируют 7 улиц. Запланировано строительство 3 мостов и 3 новых дорог.

В Бишкеке отремонтируют еще 7 улиц. Соответствующее распоряжение 4 июля подписал президент Садыр Жапаров.



Кабинету министров поручено определить заказчика и поставщиков (подрядчиков) работ и услуг по капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог, тротуаров и инженерных сетей на следующих участках дорог столицы:



улица Льва Толстого на участке от улицы А.Бакаева до улицы Т.Фрунзе;

улица Ауэзова на участке от проспекта Ленина (улица Салиевой) до проспекта Победы (проспект Жибек Жолу);

улица Абдумомунова на участке от улицы К.Акиева до улицы Турусбекова;

улица Кара-Дарьинская по восточной стороне на участке от улицы Медерова до улицы М.Горького;

проспект Дэн Сяопина на участке от улицы Ю.Фучика до улицы Б.Алыкулова, включая ремонт и строительство инженерных сетей;

улица Ю.Фучика на участке от улицы Московской до Большого Чуйского канала;

улица Калинина на участке от проспекта Ленина (улица Салиевой) до проспекта Победы (проспект Жибек Жолу).

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Управление контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента.



В 2025 году в Бишкеке ремонтируют 7 улиц. Запланировано строительство 3 мостов и 3 новых дорог.

Источник: АКИpress

