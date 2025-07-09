ИЗ КНУ отчислили 2,7 тысячи студентов после проверки ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках проводимых мероприятий по противодействию коррупции в системе высшего образования Кыргызской Республики, Государственным комитетом национальной безопасности КР установлены факты системных нарушений в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

В результате проведенных мероприятий выявлены студенты, которые фактически не участвовали в учебном процессе, но при этом числились в составе обучающихся. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (Служебный подлог).

По итогам проведённой работы из числа студентов, нарушивших условия обучения, отчислено 2710 человек.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа преподавательского и административного состава КНУ им.Ж.Баласагына, причастных к выявленным фактам нарушений.

ГКНБ КР заявляет о продолжении системной работы по выявлению и пресечению коррупционных схем в образовательной сфере и призывает граждан активно сообщать о подобных случаях в органы ГКНБ КР для принятия соответствующих мер в рамках законодательства Кыргызской Республики.