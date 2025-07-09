Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашение о бюджетной поддержке на $102 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ предусматривает предоставление бюджетной поддержки в размере $101.5 млн.

В Бишкеке 8 июня было подписано соглашение о финансировании между кабмином и Всемирным банком в рамках проекта «Первое финансирование политики развития устойчивого и инклюзивного роста». Об этом сообщили в Минфине.

Документ предусматривает предоставление бюджетной поддержки в размере $101.5 млн.

Соглашение подписали министр финансов Алмаз Бакетаев и региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Хью Ридделл.

Бакетаев поблагодарил Всемирный банк за поддержку реформ и инфраструктурных проектов, отметив, что это способствует улучшению жизни граждан и укреплению экономики страны.

Источник: economist.kg