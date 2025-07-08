Сели в Тюпском районе: МЧС сообщило о стабильной ситуации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время продолжаются работы по очистке внутренних хозяйственных каналов.

Сегодня около 13:10 в Балбайском и Тюпском айыльных аймаках Иссык-Кульской области сошли селевые потоки, вызванные обильными осадками за короткий промежуток времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, в селе Шаты вода из арыков перелилась через мост и затопила улицы. Для ликвидации последствий на месте работают два экскаватора, один самосвал и один погрузчик.

В селе Курмонту для ликвидации последствий подтопления моста и дороги задействованы три экскаватора и один погрузчик.

Также сообщается, что в селе Ак-Булун затоплен двор частного дома. Для устранения подтопления работают два экскаватора и один погрузчик.

В настоящее время продолжаются работы по очистке внутренних хозяйственных каналов. Ситуация в Тюпском районе остается стабильной, несмотря на продолжающийся небольшой дождь, отмечают в МЧС КР.