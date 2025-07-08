В Бишкеке 9-летний мальчик проглотил во сне чупа-чупс вместе с палочкой

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ребенок поступил в больницу с болями в животе

В Бишкеке 9-летний мальчик проглотил во сне чупа-чупс вместе с палочкой. Об этом рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, 5 июля в отделение эндоскопии Национального центра охраны материнства и детства поступил 9-летний мальчик с жалобами на боли в животе. Его направили из Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, ребенок уснул с «чупа-чупсом» во рту и проглотил его целиком. Врачи провели гастроскопию и извлекли из желудка пластиковую палочку от леденца.

Состояние ребенка удовлетворительное, он отпущен домой.

«Уважаемые родители, не позволяйте детям засыпать с едой или леденцами во рту! Это может быть опасно. Будьте бдительны!» — призывают в Минздраве.

Напомним, ранее врачи извлекли из желудка восьмилетнего мальчика 10-сомовую монету.

Источник: vesti.kg



