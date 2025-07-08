+36 градусов, кратковременные дожди, грозы — прогноз погоды на 8 июля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 июля.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Иссык-Кульской области, местами в Чуйской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Жалал-Абадской областей, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, в долинной зоне Чуйской, Жалал-Абадской областей, в зоне земледелия Ошской области и в Таласской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории озера Иссык-Куль, днем местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +16…+21

днем +31…+36

Таласская область

ночью +10…+15

днем +29…+34

Баткенская область

ночью +18…+23

днем +31…+36

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +18…+23

днем +31…+36

Иссык-Кульская область

ночью +12…+17

днем +20…+25

Нарынская область

ночью +9…+14

днем +24…+29

В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +19...+21, максимальная температура воздуха днем +33...+35.

В Чолпон-Ате временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +21...+23.

Температура воды у побережья озера Иссык-Куль 5 июля днем была 22,7°, 7 июля утром 21,5°.

Источник: АКИpress