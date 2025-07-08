+36 градусов, кратковременные дожди, грозы — прогноз погоды на 8 июля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 июля.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Иссык-Кульской области, местами в Чуйской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Жалал-Абадской областей, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, в долинной зоне Чуйской, Жалал-Абадской областей, в зоне земледелия Ошской области и в Таласской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории озера Иссык-Куль, днем местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +16…+21
днем +31…+36
Таласская область
ночью +10…+15
днем +29…+34
Баткенская область
ночью +18…+23
днем +31…+36
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +18…+23
днем +31…+36
Иссык-Кульская область
ночью +12…+17
днем +20…+25
Нарынская область
ночью +9…+14
днем +24…+29
В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +19...+21, максимальная температура воздуха днем +33...+35.
В Чолпон-Ате временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +21...+23.
Температура воды у побережья озера Иссык-Куль 5 июля днем была 22,7°, 7 июля утром 21,5°.
Источник: АКИpress