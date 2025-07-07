ГКНБ вернул госземли бывшего агропредприятия «Химия»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ государству возвращен земельный участок площадью 1,8 га, принадлежащий бывшему Химическому сельскохозяйственному предприятию (Химия) Государственного Агрохимического объединения Жумгальского района Нарынской области.

«Химия» в период существования СССР занималась изготовлением химических удобрений для сельскохозяйственных нужд Жумгальского района.

Установлено, что «Химия» после распада СССР была преобразована в АО «Жылдыз», директором которого акционерами был избран уроженец с.Чаек Жумгальского района «И.И.».

На основании Свидетельства о праве собственности Фонда Государственного имущества №77 от 25 марта 1996 года имущества предприятия были переданы на баланс указанного АО.

В январе 2006 года АО «Жылдыз» было перепреобразовано в ОсОО «Жылдыз-Сервис» и по истечении определенной времени, имущества данного предприятия были распроданы руководством ОсОО в лице «И.И.», под предлогом банкротства, территория оказалась в заброшенном состоянии.

Возвращенный земельный участок ОсОО «Жылдыз-Сервис» передан на баланс Чаекского айылного аймака Жумгалського района согласно соответствующего Акта приема-передачи.