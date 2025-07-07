Минтранс запланировал строительство и ремонт 300 км дорог в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В совещании участвовали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев, акимы городов

По поручению заместителя председателя кабинета министров — председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в Министерстве транспорта и коммуникаций состоялось совещание по дорожно-строительным и ремонтным работам в Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в совещании участвовали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев, акимы городов и главы государственных администраций.

Отмечается, что на совещании детально обсудили текущую ситуацию с дорожной инфраструктурой в регионе, вопросы восстановления трасс и объем уже выполненных работ. По итогам встречи был определен ряд приоритетных задач, выполнение которых будет находиться под особым контролем.

Согласно планам, к 2025 году в Чуйской области предстоит построить 300,4 километра дорог. Из них 259 километров планируется построить в рамках статьи капитальных вложений, а 41 километр — согласно титульному списку, сообщают в пресс-службе Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

Источник: 24.kg