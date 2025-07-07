Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» в селе Воронцовка вернули государству, - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщает о возвращении в государственную собственность Детского оздоровительного центра «Красная гвоздика», расположенного на участке площадью 5,4 гектара в селе Таш-Добо Аламудунского района Чуйской области.

Ранее данный объект принадлежал Профсоюзу работников образования и науки Кыргызской Республики. В 2017 году прежним руководством профсоюза, с грубым нарушением норм действующего законодательства, была совершена незаконная сделка по обмену оздоровительного центра на пустующий участок в селе Тон Тонского района Иссык-Кульской области площадью 73 сотки. В результате государству был нанесён ущерб в размере 305 миллионов сомов, что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере.

Благодаря принятым мерам со стороны ГКНБ КР, объект возвращён в собственность государства. Это стало важным шагом на пути восстановления справедливости и укрепления принципов прозрачности в управлении профсоюзной и государственной собственностью.

Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» имеет стратегическое значение для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Возвращение данного объекта позволит использовать его по прямому назначению — в интересах подрастающего поколения страны.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает системную работу по возврату в государственную собственность объектов, ранее незаконно выведенных из неё, с целью защиты национальных интересов и обеспечения законности.