Трассу Бишкек — Нарын — Торугарт будут временно перекрывать

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В субботу и воскресенье дорога будет полностью открыта, добавляют в ведомстве.

Трассу Бишкек — Нарын — Торугарт 7-25 июля будут временно перекрывать. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, на участке с 94 по 104-й километр дороги (Кеминский район) проведут работы по поверхностной обработке дорожного покрытия.

С понедельника по четверг движение будет ограничено на одной полосе, по пятницам — также, но только во второй половине дня.

В субботу и воскресенье дорога будет полностью открыта, добавляют в ведомстве.