ГКНБ вернул на баланс государства здание детского сада в Кара-Балте

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов, в том числе промышленных и социальных, а также по результатам следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства на баланс государство возращен детский сад расположенный, г.Кара-Балта Чуйской области с территорией более 5000 кв.м.

Так, установлено, что детский сад в 1997 году был незаконно приватизирован частными лицами, после чего в целях легализации указанного здания детского сада в 2001 году, на основании решения государственных органов на базе здания и территории детского сада создается крестьянское хозяйство (молочный цех пекарня).

Также, в дальнейшем путем принятия незаконных решений и в нарушении действующего законодательства КР на указанной территории социально важного объекта открывают автомобильную школу для обучения курсантов по вождению в коммерческих целях.

По результатам проведенных соответствующих мероприятий, 4 июля вышеотмеченный социальный объект был возвращен на баланс государства для использования по назначению в качестве детского сада.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.