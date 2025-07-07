В собственность государства возвращена нефтебаза в Таласской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объект со всем имуществом и земельным участком общей стоимостью 30 миллионов сомов возвращен в государственную собственность.

В государственную собственность возвращена нефтебаза, находящаяся в Айтматовском районе Таласской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, установлены факты незаконной приватизации нефтебазы, включающей производственные здания, резервуары и земельный участок площадью 1,62 гектара.

По результатам принятых мер объект со всем имуществом и земельным участком общей стоимостью 30 миллионов сомов возвращен в государственную собственность.