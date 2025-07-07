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За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч фактов нарушений ПДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На временную штрафстоянку водворены 1 тысяча 668 транспортных средств.

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД с 30 июня по 6 июля, по предварительным данным, выявило 20 тысяч 74 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Отмечается, что на временную штрафстоянку водворены 1 тысяча 668 транспортных средств.

Какие нарушения ПДД были выявлены:

  • управление транспортными средствами без соответствующих документов — 505 случаев;
  • управление транспортом в состоянии опьянения — 209;
  • незаконное тонирование стекол автомобилей — 81;
  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 1 тысяча 55;
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 845;
  • агрессивное вождение — 25;
  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 562;
  • управление автомобилем с поддельными государственными номерами — 8;
  • другие нарушения ПДД — 9 тысяч 116.
           