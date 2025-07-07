Избиение девушек в Sheraton. Арестованы два телохранителя Жана Воинова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Оба заключены под стражу

Двое телохранителей танцора Жана Воинова заключены под стражу по факту избиения девушек в отеле Sheraton. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Ранее были задержаны сам Жан Воинов и его шурин.

Напомним, сына Ассоль Молдокматовой Жана Воинова и его жену Зарину Алмасову обвинили в избиении. Одна из пострадавших, блогер Алина Жакыпова рассказала, что 30 июня она с двумя подругами отдыхала возле бассейна в отеле Sheraton, где их жестоко избили 8 мужчин, среди которых был Жан Воинов. По словам потерпевших, зачинщицей конфликта была Зарина Алмасова. У девушек также забрали мобильные телефоны.

Милиция возбудила уголовное дело по статьям 280 («Хулиганство») и 206 («Грабеж») УК КР.

Источник: vesti.kg



