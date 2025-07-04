Очередь дошла до «Дордоя»: мэрия приступила к наведению там порядка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обещают ремонт дорог, многоярусную парковку, реконструкцию парка и озера

По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева начат очередной этап работ по приведению в порядок территории крупнейшего рынка — «Дордой». Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, предусмотрены работы по ликвидации стихийной торговли и свалок, реконструкции дороги вокруг рынка и другое.

Рынок оценили на соответствие противопожарным нормам. В ходе проведённой проверки установлено, что пожарные не могут беспрепятственно проехать ни по одному из внутренних проходов рынка. МЧС будут даны предписания, за нарушения предусмотрены штрафные санкции.

«Также установлена торговля под линией электропередач, что является нарушением правил техники безопасности и противоречит установленным нормам охранных зон ЛЭП. Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций», - отметили в мэрии.

По фактам антисанитарии, выброса, складирования отходов, повреждения зеленых насаждений и стихийной торговли в неустановленных местах в отношении физических и юридических лиц муниципальной инспекцией составлено 26 протоколов на общую сумму 201 000 сомов.

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек на рынке «Дордой» выданы уведомления о демонтаже 26 объектов. Планируется демонтаж 5 объектов облегченного типа: козырьков и торговых павильонов. Отметим, с начала года по улице Кожевенной демонтировано 14 объектов.

Также мэрия приняла решение о комплексном восстановлении улично-дорожной инфраструктуры вокруг рынка «Дордой». Планом предусмотрено: асфальтирование улиц по периметру рынка, обустройство тротуаров, восстановление ирригационной системы.

«Практически весь круг вокруг «Дордоя» будет приведён в порядок. Это решение принято в рамках этапного наведения порядка, удобства и обеспечения доступности передвижения для горожан. Отдельное внимание уделено необходимости обустройства парковочных зон. Администрации рынка был дан срок в 10 дней на предоставление проекта многоуровневой парковки. Также принято решение о расторжении договоров с ОсОО «Дордой» в части управления муниципальными парковками — они будут возвращены в ведение мэрии города Бишкек. Дополнительно будет рассмотрен вопрос о восстановлении центрального проезда по основному торговому ряду, который ранее обеспечивал транспортный доступ и эвакуационные пути», - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение восстановить близлежащий парк и озеро. В этой связи мэрия обращается к инвесторам: «если вы заинтересованы в создании зон отдыха, мэрия города Бишкек подтверждает свою полную открытость к сотрудничеству».

В муниципалитете отметили, что ранее зеленая зона по улице Кожевенная практически являлась стихийной парковкой автомашин, впоследствии чего со стороны муниципальной инспекции за повреждение зеленых насаждений в местах, предназначенных озеленению, было составлено 13 протоколов на сумму 71 500 сомов.

Ход исполнения протокольного поручения, согласно закрепленного плана по приведению рынка на соответствие санитарным и противопожарным нормам, находится на строгом контроле главы столицы Айбека Джунушалиева, добавили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии