В Кыргызстане официально 2 августа установлен как День строителя

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Кабинет министров Кыргызской Республики постановил ежегодно отмечать 2 августа как День строителя — профессиональный праздник. Это решение приурочено к 100-летию со дня создания первого государственного строительного органа в стране.

Праздник призван отметить значительный вклад работников строительной отрасли в социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Новое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.