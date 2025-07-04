Генпрокуратура вернула государству ОсОО «ЭлКат» стоимостью $66,3 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рыночная стоимость возвращённого имущества превышает 5,8 млрд сомов

ОсОО «ЭлКат» вновь находится в государственной собственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.



В Генпрокуратуре сообщили, что в результате судом отменены прежние решения и восстановлены права государства на имущество, которое было незаконно утрачено.



«Рыночная стоимость возвращённого имущества превышает 5,8 млрд сомов (прим. ред.: 5,8 млрд сомов = 66,3 млн долларов по курсу НБКР)», - сообщили в прокуратуре.



31 марта 2025 года управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в ходе посещения офиса компании сообщал, что юридически «ЭлКат» полностью перешёл государству.



Он сообщил, что в своё время 51% «ЭлКата» принадлежало государству в лице Управления делами президента, которая затем перешла частным лицам. После действий правоохранительных органов, как добавил он, компания полностью перешла в собственность государства.



Новым директором ОсОО «ЭлКат» был назначен Нурадил Баясов.

