В Кыргызстане фиксируются массовые вспышки саранчи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особенность нынешнего года - саранча появилась в тех местах, где её не наблюдали последние 12–20 лет.

В Кыргызстане фиксируются массовые вспышки саранчи. В некоторых районах вредитель появился впервые за последние 12–20 лет.

Саранча вновь наносит удар по сельскому хозяйству Кыргызстана. Как сообщили в Департаменте химической обработки, защиты и карантина растений, весной 2025 года вредоносные насекомые были зафиксированы раньше обычного: 3 апреля - в Ноокенском районе Жалал-Абадской области, а 3 мая - в Панфиловском районе Чуйской области. Свою роль сыграли ранняя весна, засушливая погода и аномально высокая температура мая - всё это создало благоприятные условия для размножения вредителя.

Особенность нынешнего года - саранча появилась в тех местах, где её не наблюдали последние 12–20 лет.

По данным на 2 июля, специалисты обследовали более 144 тысяч гектаров по всей республике. На 103,6 тыс. га саранча была выявлена. В 90 % заражённых участков уже проведена химическая обработка - это 92,7 тыс. гектаров.

Работы ведутся с привлечением 10 наземных аппаратов "Микронер АУ-8115М", пяти тракторных опрыскивателей, а также легкой авиации ТОО "Шумкар".

Картина по регионам

Жалал-Абадская область: обследовано 45 378 га, саранча обнаружена на 33 010 га. Обработка проведена на 32 790 га.

Ошская область: обследовано 26 870 га, саранча - на 22 050 га, обработано 17 700 га.

Баткенская область: обследовано 29 300 га, заражено 24 030 га. Проведена полная обработка, включая 3 410 га с воздуха.

Чуйская область: обследовано 24 273 га, заражено 10 316 га, обработано 6 919 га. Ведутся работы в Суусамырской долине.

Таласская область: обследовано 8 200 га, саранча - на 6 250 га, обработано 3 430 га.

Нарынская область: обследовано 10 652 га, вредитель выявлен на 8 040 га, обработано 7 840 га.

На сегодняшний день борьба с саранчой завершена в Баткенской и Таласской областях. В Ошской и Жалал-Абадской работы завершатся до конца недели. В Чуйской (Суусамырская долина) и Нарынской - ещё продолжаются.

Как отмечают в Департаменте, ситуация находится под полным контролем. Все необходимые ресурсы - пестициды, ГСМ и техника - имеются в наличии.

Ситуация на внешнем контуре также под контролем. С 27 по 31 мая специалисты Кыргызстана и Узбекистана провели совместный мониторинг в приграничных районах - в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях Узбекистана, а также в Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областях КР. По итогам обследования - угрозы миграции вредителей на кыргызскую территорию не выявлено.

Аналогичный мониторинг прошёл и на границе с Казахстаном. С 2 по 5 июня специалисты из Таласской и Чуйской областей совместно с представителями Жамбылской области РК обследовали трансграничные очаги. Цель - предотвратить миграцию и своевременно реагировать на угрозу.

Источник: Вечерний Бишкек